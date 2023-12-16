Тушев иван алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев иван алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Тушев алексей николаевич

Мать: Тушева наталья федоровна

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