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Тушев иван алексеевич
Тушев иван алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Пол
Мужской
Отец
Тушев алексей николаевич
1821 г.р.
Мать
Тушева наталья федоровна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Тушев алексей николаевич
Мать:
Тушева наталья федоровна
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