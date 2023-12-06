Субоч Лука Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субоч Лука Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковзус Ольга Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Супрунович Анна Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субоч Иван Лукинич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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