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Дарья Осипова

Место рождения

Знаменское

Дата рождения

Около 1809

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Родионов Осип Акимов

Мать: Татьяна Яковлева

РС 1858 гос крестьяне Знаменское 49 лет родилась в 1809 РС 1816 помещ крестьяне Знаменское Дарья большая 9 лет, родилась в 1807 Дарья меньшая 2 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьмин Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Козьмин Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Козьмин Григорий Тимофеев

РС 1858 гос крестьяне Знаменское 23,5 года родился в 1834

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