Дарья Осипова
Место рожденияЗнаменское
Дата рожденияОколо 1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Родионов Осип Акимов
Мать: Татьяна Яковлева
РС 1858 гос крестьяне Знаменское 49 лет родилась в 1809 РС 1816 помещ крестьяне Знаменское Дарья большая 9 лет, родилась в 1807 Дарья меньшая 2 года
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Козьмин Григорий Тимофеев
РС 1858 гос крестьяне Знаменское 23,5 года родился в 1834