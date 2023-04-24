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Иван Иванов

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Жена

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Вычислено 1849 г.р.
Около 1853 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Иван Харлампиев

Мать: Ирина Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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