Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Иван Харлампиев
Мать: Ирина Харлампиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно