Малышев Юрий Владимирович 08.01.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышев Юрий Владимирович

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Место рождения

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

08.01.1962

Дата смерти

20.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1962

Отец: Малышев Владимир Михайлович

Мать: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.02.2022
Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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