Малышев Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.01.1962
Дата смерти20.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.02.2022