Смертина Лидия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселев Егор Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1928
Дочь: Киселева Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Киселев Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Киселев Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
30.11.1936
Дочь: Киселева Капиталина Егоровна
Отец ребёнка: Киселев Егор Артемьевич