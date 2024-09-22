Смертина Лидия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смертина Лидия Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Виталий Егорович

Отец ребёнка: Киселев Егор Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Егор Артемьевич

Рождение ребёнка
16.08.1928

Дочь: Киселева Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Киселев Егор Артемьевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Киселев Василий Егорович

Отец ребёнка: Киселев Егор Артемьевич

Рождение ребёнка
30.11.1936

Дочь: Киселева Капиталина Егоровна

Отец ребёнка: Киселев Егор Артемьевич

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