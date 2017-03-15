Любавин Александр
Место рождения
Дата рождения17.05.1951
Дата смерти15.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1951
Отец: Любавин Михаил
Мать: Любавина Валентина
Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
08.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любавина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любавина Ирина
Смерть
15.03.2017
Подольск, Подольск, Московская область
Подольск, микрорайон Кузнечики
Похороны
27.05.2017
Москва, город федерального значения Москва
захоронен урной 27.05.2017 г., рег. № 884 на участке № 111А Кузьминского кладбища | Кузьминское кладбище