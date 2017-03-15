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Любавин Александр

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Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

17.05.1951

Дата смерти

15.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Около 1917 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1951

Отец: Любавин Михаил

Мать: Любавина Валентина

Домодедово, Домодедово, Московская область
Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
08.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любавина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любавина Ирина

Смерть
15.03.2017
Подольск, Подольск, Московская область
Подольск, микрорайон Кузнечики
Похороны
27.05.2017
Москва, город федерального значения Москва
захоронен урной 27.05.2017 г., рег. № 884 на участке № 111А Кузьминского кладбища | Кузьминское кладбище
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