Никитина Римма Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасьев Тимофей
Мать: Тимофеева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.02.1962
Сын: Никитин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович
Большой Двор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1962
Дочь: Никитина Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Александра Владимировна
Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно