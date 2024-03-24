Никитина Римма Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Римма Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Тимофей

Мать: Тимофеева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
21.02.1962

Сын: Никитин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович

Большой Двор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1962

Дочь: Никитина Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Александра Владимировна

Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно
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