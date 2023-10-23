Евстигнеев Михаил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Евстигнеева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Евстигнеева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Федор Михайлович
Мать ребёнка: Евстигнеева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евстигнеева Елена
Смерть
Неизвестно