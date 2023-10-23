Евстигнеев Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеев Михаил Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстигнеев Никита Евстигнеевич

Мать: Евстигнеева Лукерья Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Евстигнеева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Евстигнеева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Евстигнеева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Елена

Смерть
Неизвестно
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