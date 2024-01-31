Соловьёва Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.05.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1830
Сын: Соловьёв Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Соловьёв Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.06.1833
Сын: Соловьёв Павел Михайлович
Отец ребёнка: Соловьёв Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1836
Причина смерти: Горячкою
Похороны
Неизвестно