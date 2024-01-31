Соловьёва Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.05.1836

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1830

Сын: Соловьёв Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Соловьёв Михаил Афанасьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.06.1833

Сын: Соловьёв Павел Михайлович

Отец ребёнка: Соловьёв Михаил Афанасьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Михаил Афанасьевич

Смерть
21.05.1836
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Горячкою
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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