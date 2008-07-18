Васильев Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Максим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2008

Отец: Васильев Александр Николаевич

Мать: Васильева Ирина Анатольевна

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