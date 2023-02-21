Бухтояров Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Погиб на войне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухтояров Анатолий Кириллович
Мать ребёнка: Бухтоярова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябкина Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Бухтоярова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухтоярова Елизавета
Смерть
Неизвестно