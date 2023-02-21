Бухтояров Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтояров Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погиб на войне
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухтояров Анатолий Кириллович

Мать ребёнка: Бухтоярова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябкина Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Бухтоярова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтоярова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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