Федор Кирилов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Чурилин Кирила Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Дмитрий Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Ларионова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Дочь: Палагея Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ларионова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Алексей Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Ларионова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Ефрем Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Ларионова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ларионова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1785