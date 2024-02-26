Федор Кирилов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Кирилов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Чурилин Кирила Иванов (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Дмитрий Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Ларионова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Дочь: Палагея Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ларионова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Алексей Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Ларионова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Ефрем Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Ларионова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ларионова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1785
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