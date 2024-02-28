(Ионов) Христина Моисеев
Место рождения
Дата рождения21.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1898
Отец: Ионов Моисей
Мать: Татиана Спиридонова
Бракосочетание
08.02.1916
Муж: Карин Матвей
Рождение ребёнка
01.11.1918 ст.
Сын: Спиридонов Павел
Отец ребёнка: Карин Матвей
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 500. Новомаклаушский с/с. О рождении. 1911-1919 [Метрическая книга Казанско-Богородицкой... Показать все
Смерть
Неизвестно