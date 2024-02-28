(Ионов) Христина Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ионов) Христина Моисеев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1898

Отец: Ионов Моисей

Мать: Татиана Спиридонова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1916

Муж: Карин Матвей

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1918 ст.

Сын: Спиридонов Павел

Отец ребёнка: Карин Матвей

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 500. Новомаклаушский с/с. О рождении. 1911-1919 [Метрическая книга Казанско-Богородицкой... Показать все
Смерть
Неизвестно
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