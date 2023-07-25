Тарасов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Людмила Николаевна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно