Башлыков Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыков Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1925
В деле по выделу земли х. Потапова из земли с.Ново-Покровского Преображенской волости (НА РБ, ф. Р-839, оп. 8, д. 22) указано, что переехал с семьей осенью 1921 года. На 15 марта 1925 года в семье 2 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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