Башлыков Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1925
В деле по выделу земли х. Потапова из земли с.Ново-Покровского Преображенской волости (НА РБ, ф. Р-839, оп. 8, д. 22) указано, что переехал с семьей осенью 1921 года. На 15 марта 1925 года в семье 2 ... Показать все
Смерть
Неизвестно