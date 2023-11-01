(Пыжева) Ефимия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Ефимия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Пыжев Марк Харитонович

Мать: Матрена Автомоновна

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