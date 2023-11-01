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(Пыжева) Ефимия Марковна
(Пыжева) Ефимия Марковна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Пол
Женский
Отец
Пыжев Марк Харитонович
1769 г.р.
Мать
Матрена Автомоновна
1770 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Пыжев Марк Харитонович
Мать:
Матрена Автомоновна
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