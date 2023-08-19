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Фок Ефимович

Место рождения

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
17.11.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 17.11.1888 Чермы Александр Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фока Ефимович Чермы крестьянская дочь Елен... Показать все
Восприемник
10.07.1890 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.07.1890 Чермы Иван Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фок Ефимович Чермы крестьянская дочь Елена Антоно... Показать все
Смерть
Неизвестно