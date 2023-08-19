Фок Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
17.11.1888 ст.
Афанасьевская церковь 17.11.1888 Чермы Александр Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фока Ефимович Чермы крестьянская дочь Елен... Показать все
Восприемник
10.07.1890 ст.
Афанасьевская церковь 10.07.1890 Чермы Иван Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фок Ефимович Чермы крестьянская дочь Елена Антоно... Показать все
Смерть
Неизвестно