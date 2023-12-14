Сайфуллина (Нуриахметова) Альбина Ильдусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1979
Рождение ребёнка
28.05.2001
Дочь: Азаматова Виктория Руслановна
Отец ребёнка: Сайфуллин Руслан Фанилович
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.2007
Сын: Сайфуллин Денис Русланович
Отец ребёнка: Сайфуллин Руслан Фанилович
Рождение ребёнка
17.03.2011
Дочь: Сайфуллина Риана Руслановна
Отец ребёнка: Сайфуллин Руслан Фанилович