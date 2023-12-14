Сайфуллина (Нуриахметова) Альбина Ильдусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллина (Нуриахметова) Альбина Ильдусовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1979

Отец: Нуриахметов Ильдус Закареевич

Мать: Нуриахметова Мавлида Бахтияровна

Рождение ребёнка
28.05.2001

Дочь: Азаматова Виктория Руслановна

Отец ребёнка: Сайфуллин Руслан Фанилович

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.2007

Сын: Сайфуллин Денис Русланович

Отец ребёнка: Сайфуллин Руслан Фанилович

Рождение ребёнка
17.03.2011

Дочь: Сайфуллина Риана Руслановна

Отец ребёнка: Сайфуллин Руслан Фанилович

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