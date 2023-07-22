Петунина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1917
Дочь: Романченко Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Петунин Григорий Семенович
В св-ве указано место рождения: Западно-Сибирский край, Баевский район, сел. Павёнок. Но родилась в 1917г, а Зап-Сиб край был сформирован в 1930г. То есть свидетельство получено в промежутке 1930-1937... Показать все