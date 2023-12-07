Андрей Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Демидович

Андрей Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Демид Трофимович

Мать: Прасковья Маркелова

Смерть
1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close