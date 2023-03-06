Шарапов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Шарапов Иван Ильич

Мать: Шарапова Дарья Анисимовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Шарапов Исая Григорьевич

Мать ребёнка: Шарапова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Шарапов Родион Григорьевич

Мать ребёнка: Шарапова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евфросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Шарапова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Шарапова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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