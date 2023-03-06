Шарапов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Шарапов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Шарапова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шарапов Родион Григорьевич
Мать ребёнка: Шарапова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евфросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Шарапова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Шарапова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно