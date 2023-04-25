Шеронина Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеронина Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1922

Дата смерти

18.08.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1956

Сын: Шеронин Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Шеронин Анатолий Васильевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеронин Анатолий Васильевич

Смерть
18.08.1990
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