Шеронина Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1922
Дата смерти18.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1956
Сын: Шеронин Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Шеронин Анатолий Васильевич
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеронин Анатолий Васильевич
Смерть
18.08.1990