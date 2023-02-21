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Kaplan Louis A.

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Место рождения

Brooklyn, Kings, New York, United States

Дата рождения

29.03.1924

Дата смерти

04.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1924

Отец: Kaplan Julius

Мать: Kaplan Lena

Brooklyn, Kings, New York, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0501-0750), Kings, New York, USA
Место жительства
1940
1 E President St # 1664 - 1650, A D 18, Kings, New York, USA
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1989
Bergen Hackensack City, New Jersey, USA
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