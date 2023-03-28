Белый Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белая Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
31.03.2006
Мать ребёнка: Белая Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
17.09.2013
Мать ребёнка: Белая Надежда Михайловна