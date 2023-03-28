Белый Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белый Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2006 г.р.
2013 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
31.03.2006

Сын: Белый Никита Витальевич

Мать ребёнка: Белая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
17.09.2013

Сын: Белый Антон Витальевич

Мать ребёнка: Белая Надежда Михайловна

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