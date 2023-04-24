Кочанова (Кувыркина) Анна (Егоровна)
Место рождения
Дата рождения29.08.1904
Дата смерти24.09.1992
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1904
Отец: Кувыркин Петр (Егорович)
Мать: Кувыркина Ольга Павловна
(ГАЯО ф.230 оп.11 д.810 лист 135 об-136 запись № 17)
Крещение
30.08.1904
(ГАЯО ф.230 оп.11 д.810 лист 135 об-136 запись № 17)Воспреемники - того же уезда, волости и села крестьянин Димитрий Николаев Моругин и крестьянина Павла Иванова Заичкина-Оретина дочь Евдокия Павлова.... Показать все
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
08.10.1928
Дочь: Корниенко Людмила Александровна
Отец ребёнка: Лазарев Александр
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Парфенов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Александр
Место жительства
Неизвестно
г.Куйбышев (Самара)
Место жительства
Неизвестно
г.Куйбышев (Самара)
Смерть
24.09.1992
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца