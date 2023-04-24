Кочанова (Кувыркина) Анна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочанова (Кувыркина) Анна (Егоровна)

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.08.1904

Дата смерти

24.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1904

Отец: Кувыркин Петр (Егорович)

Мать: Кувыркина Ольга Павловна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230 оп.11 д.810 лист 135 об-136 запись № 17)
Крещение
30.08.1904
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230 оп.11 д.810 лист 135 об-136 запись № 17)Воспреемники - того же уезда, волости и села крестьянин Димитрий Николаев Моругин и крестьянина Павла Иванова Заичкина-Оретина дочь Евдокия Павлова.... Показать все
Бракосочетание
1927

Муж: 1 Муж Кочанов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
08.10.1928

Дочь: Корниенко Людмила Александровна

Отец ребёнка: Лазарев Александр

Бракосочетание
1934

Муж: Парфенов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Парфенов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Александр

Место жительства
Неизвестно
г.Куйбышев (Самара)
Место жительства
Неизвестно
г.Куйбышев (Самара)
Смерть
24.09.1992
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца
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