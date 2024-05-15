Марфа Ивановна Вычислено 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Молоково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Рогачев Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рогачев Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Смерть
Неизвестно

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