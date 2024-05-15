Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович
Молоково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Иван Егорович
Смерть
Неизвестно