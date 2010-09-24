Матыльский (Бараховская) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыльский (Бараховская) Александра

Место рождения

Улан-Удэ Бурятская АССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

24.09.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бараховский Илья

Мать: Сара

Улан-Удэ Бурятская АССР
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матыльский Хаим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матыльский Хаим

Работа или профессия
Неизвестно
Экономист-бухгалтер,
Смерть
24.09.2010
Израиль
Похороны
Неизвестно
New Nahariya Cemetery, Israel
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