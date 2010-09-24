Матыльский (Бараховская) Александра
Место рожденияУлан-Удэ Бурятская АССР
Дата рождения1910
Дата смерти24.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бараховский Илья
Мать: Сара
Улан-Удэ Бурятская АССР
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матыльский Хаим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матыльский Хаим
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист-бухгалтер,
Смерть
24.09.2010
Израиль
Похороны
Неизвестно
New Nahariya Cemetery, Israel