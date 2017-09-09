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Водянников Семён Сергеевич
Водянников Семён Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.2017
Пол
Мужской
Отец
Водянников Сергей Владимирович
1981 г.р.
Мать
Герасимова Анастасия Викторовна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2017
Отец:
Водянников Сергей Владимирович
Мать:
Герасимова Анастасия Викторовна
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