Коростелева Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Коростелев Кузьма Николаевич
Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Коростелев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Коростелев Киприян Николаевич
Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Коростелев Спиридон Николаевич
Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич
Рождение ребёнка
30.11.1897
Сын: Коростелев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно