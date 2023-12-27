Коростелева Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Коростелев Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Коростелев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Коростелев Киприян Николаевич

Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Коростелев Спиридон Николаевич

Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич

Рождение ребёнка
30.11.1897

Сын: Коростелев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Коростелев Николай Евстафьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Николай Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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