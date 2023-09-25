Кечакмадзе (Кечакмадзе) Нина
Место рожденияГрузия
Дата рождения30.11.1920
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1920
Отец: Кечакмадзе Павел
Мать: Шушана
Грузия
Рождение ребёнка
24.12.1942
Отец ребёнка: Сакварелидзе Павел
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
07.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сакварелидзе Павел
Грузия
Смерть
2003