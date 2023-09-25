Кечакмадзе (Кечакмадзе) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кечакмадзе (Кечакмадзе) Нина

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Место рождения

Грузия

Дата рождения

30.11.1920

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1920

Отец: Кечакмадзе Павел

Мать: Шушана

Грузия
Рождение ребёнка
24.12.1942

Сын: Сакварелидзе Автандил

Отец ребёнка: Сакварелидзе Павел

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
07.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сакварелидзе Павел

Грузия
Смерть
2003
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