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Кузьмин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1931

Дата смерти

28.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: Рослякова Галина Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Любовь

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.08.1958

Сын: Кузьмин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Любовь

Киркизская ССР, г. Токмак
Рождение ребёнка
1964

Сын: Кузьмин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Любовь

Киркизская ССР, г. Токмак
Рождение ребёнка
08.01.1969

Дочь: Глевдялис Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Любовь

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Любовь

Смерть
28.08.2020
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