Кузьмин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1931
Дата смерти28.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: Рослякова Галина Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Любовь
Рождение ребёнка
31.08.1958
Сын: Кузьмин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Любовь
Киркизская ССР, г. Токмак
Рождение ребёнка
1964
Сын: Кузьмин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Любовь
Киркизская ССР, г. Токмак
Рождение ребёнка
08.01.1969
Дочь: Глевдялис Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Любовь
Смерть
28.08.2020