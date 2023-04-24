Матрёна Стефановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Юлина Домна Михайловна
Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Юлина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Юлина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Юлина Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно