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Матрёна Стефановна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Юлин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Юлина Домна Михайловна

Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Юлина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Юлина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Юлина Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Юлин Михаил Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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