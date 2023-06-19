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Морозова София Ивановна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1874 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
07.09.1894 ст.

Отец: Морозов Иван Макеевич

Мать: Морозова Евдокия Ивановна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.09.1894 Чермы София Ивановна Морозова Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Морозов Чермы мать жена Евдокия Ивановна Морозова Калихновщины Андрей Андреевич Чермы жен... Показать все
Смерть
Неизвестно