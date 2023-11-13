Кидакоева Гашнах
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: Шовгенова ?
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Кидакоев Абдурахман Умарович
Отец ребёнка: Кидакоев Умар Аслангиреевич
Рождение ребёнка
01.01.1912
Отец ребёнка: Кидакоев Умар Аслангиреевич
Рождение ребёнка
09.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кидакоев Умар Аслангиреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно