Кидакоева Гашнах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидакоева Гашнах

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1882 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Шовгенова ?

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Кидакоев Абдурахман Умарович

Отец ребёнка: Кидакоев Умар Аслангиреевич

Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Кидакоев Кирим Умарович

Отец ребёнка: Кидакоев Умар Аслангиреевич

Рождение ребёнка
09.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кидакоев Умар Аслангиреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидакоев Умар Аслангиреевич

Смерть
Неизвестно
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