Кирсанова (Аревкова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1994
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кирсанов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.08.2001
Сын: Кирсанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кирсанов Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно