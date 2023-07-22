Кирсанова (Аревкова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова (Аревкова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1994

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кирсанов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.08.2001

Сын: Кирсанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кирсанов Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсанов Николай Тимофеевич