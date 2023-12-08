Луговая (Щекатихина) Фекла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти25.02.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Сын: Луговой Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Сын: Луговой Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Сын: Луговой Константин Васильевич
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Сын: Луговой Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Дочь: Лелётко Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Сын: Луговой Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович
Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович