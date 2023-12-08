Луговая (Щекатихина) Фекла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговая (Щекатихина) Фекла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

25.02.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1908 г.р.
1910 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Бракосочетание
1908

Муж: Луговой Василий Епифанович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Луговой Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Луговой Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
16.03.1913

Сын: Луговой Константин Васильевич

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Рождение ребёнка
14.02.1930

Сын: Луговой Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лелётко Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговой Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговой Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Луговой Василий Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
25.02.1941
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