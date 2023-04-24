Параскева Фролова
Место рождения
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1882
Муж: Павел Григорьев
Метрическая книга 1881-1889
Рождение ребёнка
13.11.1882
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
30.09.1885
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
06.07.1888
Дочь: Агриппина Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
05.06.1893
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев