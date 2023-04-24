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Параскева Фролова

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Место рождения

Волково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1882

Муж: Павел Григорьев

Метрическая книга 1881-1889
Рождение ребёнка
13.11.1882

Сын: Баклушин Михаил Павлов

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1885

Сын: Баклушин Федор Павлов

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1888

Дочь: Агриппина Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.1893

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
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