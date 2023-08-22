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Кирюхин Сергей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

2001 г.р.
2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978

Отец: Кирюхин Вячеслав Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.2001

Сын: Кирюхин Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Кирюхина Юлия Аллексеевна

Рождение ребёнка
24.03.2011

Дочь: Кирюхина Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кирюхина Юлия Аллексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина Юлия Аллексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана