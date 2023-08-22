Кирюхин Сергей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1978
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978
Отец: Кирюхин Вячеслав Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.2001
Мать ребёнка: Кирюхина Юлия Аллексеевна
Рождение ребёнка
24.03.2011
Дочь: Кирюхина Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Кирюхина Юлия Аллексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана