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Задоркин Владимир Федорович
Задоркин Владимир Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Задоркин Федор (Феодор) Васильевич
1902 г.р.
Мать
Задоркина (Ахременкова) Анастасия Сергеевна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Задоркин Федор Васильевич
Мать:
Задоркина Анастасия Сергеевна
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