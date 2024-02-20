Шемигон Емельян Павлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения08.02.1878
Дата смерти24.01.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1878
Отец: Шемигон Павел Андреевич
Мать: Шемигон Анна Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
24.01.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука