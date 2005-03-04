Тимисков Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимисков Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1929

Дата смерти

04.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1963

Сын: Тимисков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Тимискова Александра Георгиевна

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Смерть
04.03.2005
Пермь, Пермский, Пермский край
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