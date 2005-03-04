Тимисков Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1929
Дата смерти04.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1963
Сын: Тимисков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Тимискова Александра Георгиевна
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Смерть
04.03.2005
Пермь, Пермский, Пермский край