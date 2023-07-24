Деришева Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеришева Татьяна Петровна

Деришева Татьяна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горяева Маремьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Деришев Тимофей Лавреньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деришев Тимофей Лавреньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деришев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Деришев Тимофей Лавреньевич

Смерть
Неизвестно