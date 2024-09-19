Терпугов (-) Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1647
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпугов Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпугов Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1647
Чубаровское, Ирбитское, Свердловская область