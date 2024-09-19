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Терпугов (-) Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1647

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1647
Чубаровское, Ирбитское, Свердловская область

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