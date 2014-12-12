Стародубцев Артём Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Артём Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2014

Отец: не указан

Мать: Попова Валерия Владимировна