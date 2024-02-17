Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1982
Отец: Боржигин Чулуунжав Иш
Мать: Боржигон Минжмаа Гончиг
Рождение ребёнка
2000
Мать ребёнка: Болор Дэмчиг
Рождение ребёнка
2016
Сын: Боржигин Билгүүн Бат-Оргил
Мать ребёнка: Болор Дэмчиг
Рождение ребёнка
2019
Мать ребёнка: Болор Дэмчиг
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Аялгуу Бат-Оргил
Мать ребёнка: Болор Дэмчиг
Рождение ребёнка
24.04.2023
Дочь: Аясуу Бат-Оргил
Мать ребёнка: Болор Дэмчиг
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болор Дэмчиг