Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1982

Отец: Боржигин Чулуунжав Иш

Мать: Боржигон Минжмаа Гончиг

Рождение ребёнка
2000

Сын: Боржигин Арман Бат-Оргил

Мать ребёнка: Болор Дэмчиг

Рождение ребёнка
2016

Сын: Боржигин Билгүүн Бат-Оргил

Мать ребёнка: Болор Дэмчиг

Рождение ребёнка
2019

Сын: Боржигин Агуун Бат-Оргил

Мать ребёнка: Болор Дэмчиг

Рождение ребёнка
2021

Дочь: Аялгуу Бат-Оргил

Мать ребёнка: Болор Дэмчиг

Рождение ребёнка
24.04.2023

Дочь: Аясуу Бат-Оргил

Мать ребёнка: Болор Дэмчиг

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болор Дэмчиг

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