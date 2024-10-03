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Пучков Кондратий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1902

Дочь: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна

Мать ребёнка: Ганна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Пучков Степан Кондратьевич

Мать ребёнка: Ганна

Жар, Руднянская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Пучков Андрей Кондратьевич

Мать ребёнка: Ганна

Тарасенки, Руднянская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1912

Сын: Пучков Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Ганна

Тарасенки, Руднянская волость, Оршанский уезд
Смерть
Неизвестно
Похоронен в Жари

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