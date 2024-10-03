Пучков Кондратий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1902
Дочь: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна
Мать ребёнка: Ганна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пучков Степан Кондратьевич
Мать ребёнка: Ганна
Жар, Руднянская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пучков Андрей Кондратьевич
Мать ребёнка: Ганна
Рождение ребёнка
25.11.1912
Сын: Пучков Григорий Кондратьевич
Мать ребёнка: Ганна
Смерть
Неизвестно
Похоронен в Жари