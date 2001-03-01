Вологдин Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологдин Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2001

Отец: Шульц Сергей

Мать: Вологдина Марина Викторовна

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