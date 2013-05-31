Воловник Эдуард Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воловник Эдуард Николаевич

Место рождения

Ровно, Рівненська область

Дата рождения

21.01.1963

Дата смерти

31.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
22.03.1981

Сын: Воловник Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Воловник Ольга Анатольевна

Ворзель, Київська область
Рождение ребёнка
22.02.1985

Дочь: Перова Анна Эдуардовна

Мать ребёнка: Воловник Ольга Анатольевна

Киев, Киевский уезд
Смерть
31.05.2013
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