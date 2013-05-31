Воловник Эдуард Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1963
Дата смерти31.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1981
Сын: Воловник Сергей Эдуардович
Мать ребёнка: Воловник Ольга Анатольевна
Ворзель, Київська область
Рождение ребёнка
22.02.1985
Дочь: Перова Анна Эдуардовна
Мать ребёнка: Воловник Ольга Анатольевна
Киев, Киевский уезд
Смерть
31.05.2013