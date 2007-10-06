Данильчева (Левачева) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1924
Дата смерти06.10.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1924
Рождение ребёнка
24.10.1957
Сын: Данильчев Александр Викторович
Отец ребёнка: Данильчев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1961
Дочь: Калмыкова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Данильчев Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2007