Данильчева (Левачева) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данильчева (Левачева) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1924

Дата смерти

06.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1924

Отец: Левачев Василий Михайлович

Мать: Левачева Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
24.10.1957

Сын: Данильчев Александр Викторович

Отец ребёнка: Данильчев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1961

Дочь: Калмыкова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Данильчев Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данильчев Виктор Михайлович

Смерть
06.10.2007
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